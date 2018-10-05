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Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü

05 Ekim 2018 Cuma 09:07
Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü

Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü.Öğretmenler 5 Ekim Dünya Öğretmenler gününü kutlayacak.

Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle Lefkoşa Büyük Han’da bu akşam resepsyiyon verilecek.Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve DAÜ-SEN’nin ortak düzenleyeceği resepsiyon 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Gün nedeniyle Eğitim Enternasyonali’ne üye olan üç sendika dün de ortak basın toplantısı düzenlemişti.Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve DAÜ-SEN 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi. Hazırlanan ortak açıklama KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından okundu.

Açıklamada üç sendikanın üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’nin bu yılki Dünya Öğretmenler Günü temasını “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” olarak belirlediği kaydedildi.

Dünya Öğretmenler Günü dolayısı ile Eğitim Enternasyonali tarafından hazırlanan bir raporun yayınlandığı kaydedilen açıklamada rapora göre öğretmenlerin dünya çapında kötü çalışma koşulları, güvencesiz çalıştırılma, yetersiz eğitim araçları ve yüksek düzeyde stresle baş etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Toplantıda konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de TL kullanımından dolayı son üç yılda öğretmen maaşlarında döviz bazında yüzde 68 bir gerileme olduğunu da söyledi.

Basın toplantısında tüm öğretmenler bu akşam gerçekleştirilecek Dünya Öğretmenler Günü resepsiyonuna davet edildi.

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