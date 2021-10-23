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Bugün 90 kişi taburcu edildi

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:32
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Bugün 90 kişi taburcu edildi
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“Toplam 22.310 test yapıldı, 53’ü yerel, 78 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.310 olup, 53’ü yerel 78 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 53 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 2 kişi  İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

23 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.310

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 78

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 53

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.370.081

Toplam Vaka Sayısı: 21.610

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.312

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1213

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  90

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 496
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 552

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6702

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 71.097

Son Güncelleme: 23.10.2021 18:35
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