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Bugün “Anneler Günü”

Türkiye, ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede olduğu gibi Anneler Günü, KKTC’de de kutlanıyor

12 Mayıs 2019 Pazar 11:57
Bugün “Anneler Günü”
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Bugün “Anneler Günü”… Türkiye, ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede 100 seneden uzun süredir kutlanan Anneler Günü, KKTC’de de kutlanıyor.

Anneleri onurlandırmak ve anmak için kutlanan, bu yıl 12 Mayıs’a denk gelen “Anneler Günü” için kollar günler öncesinden sıvandı.

Hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve çiçekçiler annesine güzel bir hediye almak isteyenlerle dolup taştı, yemek ve gezi organizasyonları da yapıldı.  Çocuklarsa anneleri için resimler çizdi, sevgilerini el işi kağıtlarıyla anlattı, sürprizler hazırladı. Bu güzel pazar günü annesini, ailesini ziyaret etmek isteyenler için fırsata döndü. Annesi hayatta olmayanlar ise çiçeklerle mezarlıkları ziyaret ediyor, dua okuyor.

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Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde her pazar kurulan pazar yerindeki çiçek satıcıları ve ülke genelindeki çiçekçiler bugün, Anneler Günü nedeniyle en çok rağbet edilen yerler arasında…

Anneler Günü kutlamalarının kökeni Antik Yunanların ve Romalıların mitolojideki tanrıçalar ve anneler onuruna verdikleri ilkbahar festivallerine dayanıyor.

Bu özel günle ilgili kutlamayı, annesini kaybeden Amerikalı bir kız 1908’de başlattı ve gelenekselleşen bir çerçevede; Anneler Günü, 1914’te kongre onayıyla önce ABD’de sonra da dünyada kutlanmaya devam edildi.

GOOGLE’DAN ANNELER GÜNÜ İÇİN ÖZEL DOODLE

Dünyanın en popüler arama motoru Google, Anneler Günü için özel bir Doodle hazırladı. Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan doodle, büyük ilgi görüyor.

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Anneler GünüKKTCHaberGündemKıbrıs
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