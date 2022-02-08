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Bugün bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün başkent Lefkoşa’nın bazı bölgelerine yaklaşık 6 saat, Girne’de bazı bölgelere ise 3 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

08 Şubat 2022 Salı 08:42
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Bugün bazı bölgelere elektrik verilemiyor
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Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-15.00’e kadar; Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

Kurumun Girne Bölge Amirliği de açıklama yaparak, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında; Bahçeli Sahil kısmı, Maldives Homes doğusu, Kayım Sitesi’nde elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Lefke bölgesinde de bugün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ağaç budama çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesintiden 14. Piyade Alayı, Şeker Sokak, Yeşilyurt Spor Kulübü ve civarı etkilenecek.

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