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"Bugün burada faşist bir darbe yapılıyor"

Meclis’te "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşme devam ediyor.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:14
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"Bugün burada faşist bir darbe yapılıyor"


Meclis’te "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"na ilişkin görüşme devam ediyor.

Barçın’ın ardından kürsüden konuşmaya başlayan CTP Milletvekili Ongun Talat, “ucube” diye nitelediği yasa tasarısını “faşist bir darbe”ye benzetti. Olgun Talat, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantılarında UBP’li üyelerin kendilerini dinlermiş gibi yaptıklarını ve tek kelam etmediklerini ifade etti.

Komite çalışmalarındaki aksaklıklardan bahseden Talat, iktidarın belediye sayısına takıldığını ve başka hiçbir şeyi görmediğini savundu. Oturum sırasında Meclis önünde süren eyleme işaret eden Talat, “Dışarıda verilen mücadele sadece kapatılacak belediyelerde çalışan veya o beldelerde yaşayanların vereceği bir mücadele değil. Bugün burada faşist bir darbe yapılıyor” dedi.

“Bugün sayın Zorlu Töre’nin iç tüzük takıntısının da içinin ne kadar boş olduğunu gördük” diyen Talat, Töre’ye hitaben “Uygulayın iç tüzüğü hadi” dedi.

Talat, Başbakanın sırtını “başka odaklara” dayadığını da ifade ederek, Başbakanı halkı düşünmemekle itham etti.

TAK

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Meclis
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