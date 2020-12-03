Bugün Dünya Engelliler Günü

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda bugün saat 10.30’da; K.T Engelliler Federasyonu’na bağlı K.T. Görmezler Derneği, K.T Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve Umut Otizm Dernekleri, Görmezler Derneği Mehmetali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda engellilerin genel sorunlarını içeren basın toplantısı gerçekleştirecek.

MECLİS YETKİLİLERİNE 14 MADDELİK ‘İSTEM PAKETİ’ SUNULACAK

Gün dolayısı ile engellilerin genel sorunlarını içeren 14 maddelik istem paketi Mecliste bulunan milletvekilleri ve hükümet yetkililerine iletilecek.

Yine bugün saat 11.00’de Lions Kulübü Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi de bugün saat 14.00’te Akdeniz Avrupa Sanat Derneği binası yanında açılacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Dünya Engelliler günü nedeniyle Meclis önünde saat 14.00’te ortak basın açıklaması yapacak.

CUMHURBAŞKANI TATAR, ENGELLİLER FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL EDECEK

Öte yandan yapılan açıklamaya göre, saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu heyetini kabul edecek.

KAMUDA GÖREVLİ ENGELLİ PERSONELLER BUGÜN İZİNLİ

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenecek olan etkinliklere katılımlarına olanak sağlamak üzere, ilgili kamu kurumlarının görüş ve onayı alınarak, 3 Aralık tarihinde kamuda görevli engelli kapsamındaki personele idari izin verildi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü...

Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.