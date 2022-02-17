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Bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeler

17 Şubat 2022 Perşembe 09:25
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Bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeler
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PLANLI KESİNTİ ( MAĞUSA VE LEFKOSA İLÇESİ)

17 Şubat 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında;Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yoluna elektrik verilemeyecektir.

PLANLI KESİNTİ (LEFKOSA İLÇESİ)

17 Şubat 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alınması istendi

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