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Bugün fidan dikimi yapılıyor

‘Bugün Fidan Yarın Nefes:11 Milyon Ağaç ile Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası çerçevesinde, fidan dikimi gerçekleştirilecektir

10 Kasım 2019 Pazar 11:44
Bugün fidan dikimi yapılıyor

Orman Dairesi Müdürlüğü “Bugün Fidan Yarın Nefes:11 Milyon Ağaç ile Geleceğe Nefes Ol” kampanyası çerçevesinde, fidan dikimi gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de yer alan kampanya çerçevesinde ülkemizde de düzenlenecek olan etkinlik, yarın Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde Kurudere mevkiinde 10:00-11:00 saatlerinde TC saati ile eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti genelinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması bağlamında, yarın saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada toplamda 3 saat içinde 11 Milyon fidan dikilecektir.

“Daha Yeşil Bir Türkiye İçin” 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakmak adına dünya rekoruna koşulacaktır.

Bu bağlamda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılacak ve tüm Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan 81 ilde toplam 11 milyon fidanın dikim organizasyonuna destek olmak ve ülkemizde de bu farkındalığı yaratmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile aynı tarih ve saatlerde olacak şekilde etkinlik düzenlenecektir.

Fidan dikim etkinliğine tüm halk davetlidir.

BRTK

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Son Güncelleme: 10.11.2019 11:46
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberFidan DikimiOrman Dairesi Müdürlüğü
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