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Bugün hafif sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sisteminin etkisiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgemizde bugün hafif sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

15 Şubat 2022 Salı 09:29
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Bugün hafif sağanak yağmur bekleniyor
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Bugün hafif sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sisteminin etkisiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgemizde bugün hafif sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava çarşamba gününden sonra genellikle açık, parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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