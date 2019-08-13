Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek

Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek…

13 Ağustos 2019 Salı 09:01
Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek

Kurban Bayramı devam ediyor.
İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’nın bugün üçüncü günü.

Kurban Bayramı nedeniyle bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek.

Bayram süresince Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, 09:00 ile 16:30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da, bayramı boyunca bakiye borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmayacağını ve elektrik arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

4 günlük Kurban Bayramı yarın sona erecek.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hala Sultan Tekkesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat Sanayi Bölgesinde yangın!
Haspolat Sanayi Bölgesinde yangın!
Lefkoşa’da izinsiz ikamet eden bir kişi tutuklandı
Lefkoşa’da izinsiz ikamet eden bir kişi tutuklandı
Edremit ve Gazimağusa’da Uyuşturucu
Edremit ve Gazimağusa’da Uyuşturucu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim