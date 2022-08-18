Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:00Vissel Kobe - Yokohama MarinosAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor HD, Spor Smart

20:00Malmö - SivassporUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeTRT SporBilyoner TV

20:00FC Zurich - HeartsUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Apollon - OlympiakosUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Pyunik FC - Sheriff TiraspolUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Maccabi Tel Aviv - NiceUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00CSKA Sofya - BaselUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

20:00Young Boys - AnderlechtUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Slovacko - AIK StockholmUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00RFS - Linfield FCUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:30Uni. Craiova - Hapoel Beer ShevaUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:45M.Başakşehir - AntwerpUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeTRT 1

20:45Ludogorets - Zalgiris VilniusUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Dnipro - AEK LarnacaUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Vaduz - Rapid WienUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:30Lech Poznan - DudelangeUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeFutbol

21:45Villarreal - Hajduk SplitUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:45West Ham - ViborgUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Austria Wien - FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeSmart Spor

22:00Fiorentina - TwenteUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Partizan - HamrunUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV