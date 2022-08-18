Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!

Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

18 Ağustos 2022 Perşembe 19:00
113 Okunma
Bugün hangi maçlar var?


Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:00Vissel Kobe - Yokohama MarinosAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor HD, Spor Smart

20:00Malmö - SivassporUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeTRT SporBilyoner TV

20:00FC Zurich - HeartsUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Apollon - OlympiakosUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Pyunik FC - Sheriff TiraspolUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Maccabi Tel Aviv - NiceUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00CSKA Sofya - BaselUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

20:00Young Boys - AnderlechtUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Slovacko - AIK StockholmUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00RFS - Linfield FCUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:30Uni. Craiova - Hapoel Beer ShevaUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:45M.Başakşehir - AntwerpUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeTRT 1

20:45Ludogorets - Zalgiris VilniusUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Dnipro - AEK LarnacaUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Vaduz - Rapid WienUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:30Lech Poznan - DudelangeUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeFutbol

21:45Villarreal - Hajduk SplitUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:45West Ham - ViborgUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Austria Wien - FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeSmart Spor

22:00Fiorentina - TwenteUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Partizan - HamrunUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

Anahtar Kelimeler:
MaçFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"BM, Nükleer Santralin Rus birliklerinden arındırılmasını sağlamakla yükümlü"
"BM, Nükleer Santralin Rus birliklerinden arındırılmasını sağlamakla yükümlü"
"Onlar için yoksulluğun zerre kadar önemi yok"
"Onlar için yoksulluğun zerre kadar önemi yok"
Devrim Barçın'dan önemli açıklama!
Devrim Barçın'dan önemli açıklama!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim