Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 21 Aralık Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bugün hava, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-20 derece dolaylarında seyredecek.
Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.