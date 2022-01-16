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Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin bugün için hava tahminleri..

16 Ocak 2022 Pazar 10:20
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Bugün hava nasıl olacak?
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Alçak basınç si̇stemi̇ i̇le soğuk ve nemli̇ hava kütlesi̇ni̇n etki̇si̇ altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu geçecek.
Rüzgar; Kuzey ve Doğu’dan kuvvetli zaman zaman fırtınamsı şekilde esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 10, kıyılarda ise 12 derece dolaylarında olacak..

Anahtar Kelimeler:
KKTC Meteoroloji DairesiHava Durumu
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