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Bugün hava nasıl olacak?

15 dk. dan fazla güneş altında kalmayın

24 Haziran 2019 Pazartesi 08:26
Bugün hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 3 ve 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK  
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

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Anahtar Kelimeler:
Hava
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Bella_Fredricks 2019-06-24 10:33:59

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