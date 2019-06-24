Bugün hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 3 ve 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.
ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir
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