Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 28-33 derece dolaylarında seyredecek.