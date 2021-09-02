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“Bugün İHA’lar gözlem yapacak”

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Amcaoğlu, yarın kuzey ve doğudan esmesi beklenen 12 saatlik rüzgar nedeniyle alarmda olunması gerektiğini vurguladı.

02 Eylül 2021 Perşembe 10:42
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“Bugün İHA’lar gözlem yapacak”

Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan (TAK) Amcaoğlu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) bugün havalanarak gözlem yapacağını ve bu gözleme göre hareket edileceğini aktardı.
Şu an için kıyılara vuran bir kirlilik olmadığını söyleyen Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre yarın rüzgarın kuzey ve doğudan esmesinin beklendiğini ve 12 saat süreceği öngörülen rüzgarın aleyhimize olabileceğini belirterek, alarmda olunması gerektiğini vurguladı. 
“BARİYERLERİ KIYIDA BEKLETİYORUZ”
Ellerinde bulunan 3 kilometreye yakın bariyerin, gerekmesi halinde ihtiyaç olan yere nakledilmek üzere Karpaz’da bekletildiğini açıklayan Amcaoğlu, “Denizin içine bariyer kurma ihtiyacı duymadık, kıyıda bekletiyoruz” dedi.
Yapılan kontrollerde kıyılarda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini aktaran Amcaoğlu, kıyıdan 18 mil uzakta petrole rastlanarak Kıyı Emniyeti ve Türkiye’den gelen iki gemi tarafından toplandığını anlattı.
“Türkiye’den iki gemi daha bekliyoruz. Tahminim yarın sabah adada olacaklar” diyen Amcaoğlu, tehlikenin kıyılara ulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
KarpazPetrolSızıntı
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