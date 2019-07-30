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Bugün İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

30 Temmuz 2019 Salı 08:44
Bugün İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü

Gün nedeniyle Mülteci Hakları Derneği, birçok örgüt ve kurumun katılımıyla basın açıklaması yapacak.Basın açıklaması saat 10.00’da Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde gerçekleştirilecek.

İnsan ticaretini önleme çabalarına katkı sağlamak üzere hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Barolar Birliği ile İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle uygulanacak “İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” projesinin açılış etkinliği de bugün yapılıyor.

Etkinlik 18.30–20.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde olacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Nsan Ticareti
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