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Bugün itibari ile görevimin başındayım.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinin başında olduğunu söyledi. Sennaroğlu'nun açıklaması Şu şekilde: ''Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatlarımız ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacaktır. Bugün itibari ile görevimin başındayım.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:09
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Bugün itibari ile görevimin başındayım.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinin başında olduğunu söyledi. Sennaroğlu'nun açıklaması Şu şekilde: ''Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatlarımız ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacaktır. Bugün itibari ile görevimin başındayım.. Komuoyuna saygı ile duyurulur. Ahmet Sennaroğlu Büyükkonuk Belediye Başkanı''

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