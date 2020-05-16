Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinin başında olduğunu söyledi. Sennaroğlu'nun açıklaması Şu şekilde: ''Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatlarımız ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacaktır. Bugün itibari ile görevimin başındayım.. Komuoyuna saygı ile duyurulur. Ahmet Sennaroğlu Büyükkonuk Belediye Başkanı''
Bugün itibari ile görevimin başındayım.
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinin başında olduğunu söyledi. Sennaroğlu'nun açıklaması Şu şekilde: ''Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatlarımız ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacaktır. Bugün itibari ile görevimin başındayım.
16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:09
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