Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinin başında olduğunu söyledi. Sennaroğlu'nun açıklaması Şu şekilde: ''Yaşanan son gelişmeler ile ilgili Avukatlarımız ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları detayları ile yapacaktır. Bugün itibari ile görevimin başındayım.. Komuoyuna saygı ile duyurulur. Ahmet Sennaroğlu Büyükkonuk Belediye Başkanı''