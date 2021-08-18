"Bugün itibarıyla Güney Kıbrıs enerji vermeyecek"

Bugün itibaryla Güney Kıbrıs’ ın da enerji vermeyeceğini açıklayan EL-SEN, şu ifadeleri kullandı...

"EL-SEN Basın açıklaması yaparak ülkede elektrik kesintilerinin devam edeceğini açıkladı..

Sendikamızın ısrarla yatırım yapılması için vermiş olduğu mücadeleye rağmen Hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeni ile, bugün Ülkemizde enerji açığı hat safhaya ulaşmıştır.

Bugün itibaryla Güney Kıbrıs’ ın da enerji vermeyecek olması nedeniyle Ülkede kesintiler devam edecektir.

Üretim yetersizliği nedeni ile toplumu elektriğe muhtaç edenleri şiddetle kınıyoruz.

Gerekli yatırımları yapmayarak Kıb-Tek’ i batağa sürükleyen bu anlayışa karşı El-Sen olarak önümüzdeki günlerde Bu Memleket Bizim Platform’u ile topyekün bir mücadeleye başlayacağımızı ve ucunda ne olursa olsun mücadelemizin artarak devam edeceğinin bilinmesinde fayda görüyoruz.

Güney’ den gelen 50 MW enerjinin kesilmesi ile birlikte, enerji açığı giderek büyümektedir. Ayrıca kullandığı enerjinin parasını ödemeyen Devlet Daireleri, Belediyeler ve diğer kuruluşların elektriklerini de kesmeye başladığımızı kamuoyuna duyururuz.

Toplumu da artık bu mücadelede saf tutmamasının zamanının geldiğini de ısrarla vurguluyoruz"