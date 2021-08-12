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Bugün öğleden sonra yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bugün öğleden sonra yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 08:38
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Bugün öğleden sonra yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı nispeten düşerek iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge bugün alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.Hava bugün öğleden sonra yer yer yağmurlu diğer günlerde ise, genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
        
        
   

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