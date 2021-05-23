Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

Bugün sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayacak…

KKTC’de yaklaşık iki aydır pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Bugün sokağa çıkma yasağı 22.00'de başlayacak.

23 Mayıs 2021 Pazar 11:21
188 Okunma
Bugün sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayacak…

28 Mart’tan beri her pazar sessizliğe bürünen birçok mekan, yasağın kalkmasıyla bugün yeniden hareketlendi.

Marketler ve bazı iş yerleri de bugün hizmetlerine devam ediyor.

Gece sokağa çıkma yasağı bu akşam son kez 22.00’de başlayıp yarın 05.00’te kalkacak. Yarından itibaren ise yasak 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yine yarından itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 olarak düzenlendi.

KKTC’de halen “sinema salonları, nişan-düğün salonları (kapalı alan), casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar” Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanlarının, bar ve clubların 3 Haziran’da; kapalı oyun salonlarıyla casinoların ise 10 Haziran’da açılacağını bildirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhan Arıklı: “Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz”
Erhan Arıklı: “Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz”
Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ‘ücretsiz’ uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı
Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ‘ücretsiz’ uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı
Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan Gifa Holding LTD Sorumluları Hakkında Yasal İşlem Başlattı
Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan Gifa Holding LTD Sorumluları Hakkında Yasal İşlem Başlattı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim