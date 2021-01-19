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Bugün ve çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor

Bugün ve Çarşamba günü dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sabah saatlerinde don olayı yaşanacak.

19 Ocak 2021 Salı 09:10
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Bugün ve çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor

Bugün ve Çarşamba günü dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sabah saatlerinde don olayı yaşanacak.

Bölgenin 19 – 25 Ocak tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre hava, bugün parçalı bulutlu, sağanak yağmurlu, akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık yağmurlu; çarşamba parçalı bulutlu, günün ilk saatleri yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu olacak.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi az bulutlu, sabah saatleri don olayı görülecek. Pazar ve Pazartesi günleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 11 - 14 ºC, ikinci yarısı ise 15 – 18 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, periyodun ilk yarısı kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde; ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.  

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