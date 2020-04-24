Bugün ve yarın sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 23 – 29 Nisan tarihleri arasında ülke serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yağmurlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 ºC, cuma ve cumartesi günleri ise 21 – 24 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.