Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, havanın, hafta boyunca soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, yarın ise parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler de parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.