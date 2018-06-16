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Bugün yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün öğleden sonra  ve Pazartesi ile Salı günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor. 

16 Haziran 2018 Cumartesi 00:08
Bugün yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün öğleden sonra  ve Pazartesi ile Salı günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor. 

Hava sıcaklığı ise, iç kesimlerde 32 – 35 ºC, sahillerde 28 – 31 ºC dolaylarında seyredecek.

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Meteoroloji Dairesi’nin 22 Haziran’a kadarki süreçle ilgili raporuna göre, bölgemiz alçak  basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçerken; Pazartesi ve Salı günleri zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Ardından gelecek günler daha çok az bulutlu geçecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde zaman zaman  kuvvetli olarak esecek.

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