Bugün yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün öğleden sonra ve Pazartesi ile Salı günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığı ise, iç kesimlerde 32 – 35 ºC, sahillerde 28 – 31 ºC dolaylarında seyredecek.
Bugün parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçerken; Pazartesi ve Salı günleri zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Ardından gelecek günler daha çok az bulutlu geçecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.