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Bugün yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli yeni vaka olmadığını ancak yapılan hızlı testlerde 3 kişinin pozitif çıktığını ve yapılacak PCR testleri ile kesin sonuç verileceğini aktardı.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:22
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Bugün yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün 507 test yapıldığını belirterek, testler sonucu pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bugün yapılan test sayısı: 507

Bugün pozitif vaka: Yok

PCR testlerinin hepsi negatif

Hızlı test yapılan 3 kişi pozitif (PCR testi yapılacak ayrıca temaslılar da taranacak)

Yapılan toplam test sayısı: 1409

Toplam vaka sayısı: 108

Toplam taburcu sayısı: 103

Tedavisi süren hasta sayısı: 1

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Yoğunbakımda yatan hasta sayısı: Yok

3 kişinin hızlı test sonucunun pozitif çıkması neticesinde bu kişilere  ileri tetkik için  PCR testi yapılacağını ifade eden Pilli, toplam test sayısının 14 bin 9’a ulaştığı bilgisini verdi.
Bakan Pilli, bugün Lefkoşa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinikleri’nde testler yapıldığını kaydetti.
Dipkarpaz ve Kumyalı’da iş yerleri ve Mağusa Polis Müdürlüğü’nde polis mensuplarının tarandığını ifade eden Pilli, Mağusa’da paket servis yapılacak bazı iş yerleri ve o bölgede bulunan Eziç personeline de testler yapıldığını vurguladı.
Öte yandan, Yeni Erenköy’de 358 kan örneği alındığı ve bu akşam  testlerinin yapıalcağını ifade eden Bakan Pilli, 39 farklı faaliyet gösterecek iş yerleri ve 12 köyden örnekler alındığını belirtti.
Bakan Pilli, Yenierenköy’de sadece polis mensupları ve belediye ekiplerine taramalarının henüz yapılmadığını ve ilerleyen günlerde onlara da taramalar yapılacağından söz etti.
Ayrıca, Mağusa’da ve Yenierenköy’de marketler, eczaneler, hırdavatçılar ve 38 alanda faaliyet gösteren 139 işletmeye test yapıldığını aktaran Pilli, ilerleyen saatlerde sonuçların çıkacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 03.05.2020 18:49
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Hahaha 2020-05-03 18:56:50

Kime yaparsiniz be amg herifleri sikikler bu testleri

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