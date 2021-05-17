Bugünden itibaren gece sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayacak

Bugünden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörler 08.30-21.00; marketler 07.00-21.00; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-21.30 saatleri arasında faaliyette olacak.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ise 27 Mayıs’tan itibaren haftanın tüm günleri 23:00 – 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilecek.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir işlemleri ise 08:00-21:00 saatleri arasında yapılabilecek.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanımına devam edilmesi yönündeki kural ile belirtilen sektörlerde nargile kullanımı yasağı devam ederken, canlı müzik ile ilgili yasak kalkacak. Alınan karara göre,restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecek. Canlı müzik yapacak müzisyenler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Öte yandan, seyircisiz spor müsabakalarına da ilgili federasyonlar ile hazırlanacak taahhütname imzalanarak başlanacak.

Deniz gezi tekneleri de kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye başlayacak. Tur teknesinde görev yapan personel de yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

İnternet kafeler ise yarın(18 Mayıs Salı günü) açılacak. İnternet kafelerde çalışan kişilerin PCR testlerini yaptırmaları ve internet kafelere giriş yapan kişilerin kayıt altına alınması zorunlu. Kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecek.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde, açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin ise 27 Mayıs’tan itibaren yapılmalarına karar verildi.



