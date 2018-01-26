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Bugünkü görüşme DP'de

Dörtlü koalisyon görüşmelerine devam ediliyor. 4 partinin başkanları bugün saat 15.30’da DP’de toplanıyor...

26 Ocak 2018 Cuma 13:54
Bugünkü görüşme DP'de
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Erken genel seçimin ardından dörtlü koalisyon hükümeti kurmak için çalışmalarını sürdüren siyasi partilerin genel başkanlarının bugün yapacağı toplantının saati değişti.

Daha önce saat 17.00’de bir araya gelecekleri açıklanan başkanlar, saat 15.30’da DP Genel Merkezi’nde buluşacak.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın görüşmesi, saat 15.30’da

DP’nin ev sahipliğinde, bu partinin genel merkezinde yer alacak.

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Son Güncelleme: 26.01.2018 13:59
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