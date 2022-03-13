Bugünkü nöbetçi eczaneler

Dörtyol Eczanesi Alt Mesarya
Recep Tayıp Erdoğan Cad. No:c-1
08.00 - 19.00
Buğçe Bayram Eczanesi Gazi Mağusa
Mustafa Kemal Bulvarı . Döveç Apt. . Pakduş Yolu Üzeri Çocuk Dünyası Karşısı Fitplus Ve
08:00-00:00
Ertuğ Emin Eczanesi Gazi Mağusa
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo Ve Dağlı Sigorta Yanı
08:00-00:00
Şule Yıldızdoğan Eczanesi Girne
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /b Tosyalıses Lahmacun Karşısı Lamel Yanı
08:00-00:00
Tören Iı Eczanesi Girne
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı
08:00-00:00
Maryam Eczanesi Girne
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük. 1 Alsancak
08:00-00:00
Sevil Eczanesi Güzelyurt
55 Ecevit Cad. Beşyol
08:00-00:00
Avicenna Eczanesi İskele
İskele Boğaz Anayolu -petek Pastanesi Yanı
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
Sakıner Eczanesi Karpaz
Yeni Erenköy
Olgun Kahyaoğlu Eczanesi Karpaz
Ada Cad. Bafra No;:37/e
Sadiye Taşar Eczanesi Lefke
Atatürk Cad. 26/a
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
Eren Eczanesi Lefkoşa
Şht. Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol Yolu
08:00-00:00
Ayşe Kaptan Eczanesi Lefkoşa
50 Girne Cad. Lefkoşa
08:00-00:00
Ortaköy Eczanesi Lefkoşa
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy
08:00-00:00
Serdarlı Eczanesi Üst Mesarya
Serdarlı
08.00 - 19.00