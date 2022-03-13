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Bugünkü nöbetçi eczaneler

Yarın sabaha kadar nöbetçi olan eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir

13 Mart 2022 Pazar 19:46
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Bugünkü nöbetçi eczaneler
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Dörtyol Eczanesi Alt Mesarya

Recep Tayıp Erdoğan Cad. No:c-1
08.00 - 19.00

Buğçe Bayram Eczanesi Gazi Mağusa

Mustafa Kemal Bulvarı . Döveç Apt. . Pakduş Yolu Üzeri Çocuk Dünyası Karşısı Fitplus Ve
08:00-00:00

Ertuğ Emin Eczanesi Gazi Mağusa

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo Ve Dağlı Sigorta Yanı
08:00-00:00

Şule Yıldızdoğan Eczanesi Girne

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /b Tosyalıses Lahmacun Karşısı Lamel Yanı
08:00-00:00

Tören Iı Eczanesi Girne

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı
08:00-00:00

Maryam Eczanesi Girne

Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük. 1 Alsancak
08:00-00:00

Sevil Eczanesi Güzelyurt

55 Ecevit Cad. Beşyol
08:00-00:00

Avicenna Eczanesi İskele

İskele Boğaz Anayolu -petek Pastanesi Yanı
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

Sakıner Eczanesi Karpaz

Yeni Erenköy

Olgun Kahyaoğlu Eczanesi Karpaz

Ada Cad. Bafra No;:37/e

Sadiye Taşar Eczanesi Lefke

Atatürk Cad. 26/a
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

Eren Eczanesi Lefkoşa

Şht. Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol Yolu
08:00-00:00

Ayşe Kaptan Eczanesi Lefkoşa

50 Girne Cad. Lefkoşa
08:00-00:00

Ortaköy Eczanesi Lefkoşa

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy
08:00-00:00

Serdarlı Eczanesi Üst Mesarya

Serdarlı
08.00 - 19.00

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