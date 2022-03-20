Bugünkü nöbetçi eczaneler

Kınay Eczanesi Alt Mesarya
Mersinli Sok. No:c/4 Türkmenköy/mağusa ( Türkmenköy Köy Muhtarlığı Yanı
08.00 - 19.00
Meva Eczanesi Gazi Mağusa
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı
08:00-00:00
Umut Eczanesi Gazi Mağusa
Salamis Yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü Yanı Sulu Çember -zafer Anıtı Arası
08:00-00:00
Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi Girne
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası Ve Stormax Yanı
08:00-00:00
Aydın Life Eczanesi Girne
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy ( Bellapais Yolu Starling Karşısı
08:00-00:00
Özenir Eczanesi Girne
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:69 Lapta Hoteller Bölgesi ( Manolya Hotel Karşısı
08:00-00:00
Gülsen Eczanesi Güzelyurt
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
08:00-00:00
Özbirtan Eczanesi İskele
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
Fatma Kahyaoğlu Eczanesi Karpaz
Livadya Apt. N0:3 Çayırova
Gürsel Eczanesi Karpaz
Şht. Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy İskele
Şifa Bıldır Eczanesi Lefke
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1/1
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
Tuna Eczanesi Lefkoşa
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Hacıbulgur Apt. No:16 B Deniz Plaza Yanı
08:00-00:00
Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi Lefkoşa
Şht. Gzt. Hasan Tahsin Caddesi, 81/c9 Ortakoy Lemar, China Bazaar
08:00-00:00
Seval Kaymak Eczanesi Lefkoşa
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik Yanı Kızılbaş
08:00-00:00
Meliz Eczanesi Üst Mesarya
Lefkoşa Mağusa Anayolu
08.00 - 19.00