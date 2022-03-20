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Bugünkü nöbetçi eczaneler

Ülke genelinde bugünkü nöbetçi eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir...

20 Mart 2022 Pazar 09:06
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Bugünkü nöbetçi eczaneler
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Kınay Eczanesi Alt Mesarya

Mersinli Sok. No:c/4 Türkmenköy/mağusa ( Türkmenköy Köy Muhtarlığı Yanı
08.00 - 19.00

Meva Eczanesi Gazi Mağusa

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı
08:00-00:00

Umut Eczanesi Gazi Mağusa

Salamis Yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü Yanı Sulu Çember -zafer Anıtı Arası
08:00-00:00

Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi Girne

Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası Ve Stormax Yanı
08:00-00:00

Aydın Life Eczanesi Girne

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy ( Bellapais Yolu Starling Karşısı
08:00-00:00

Özenir Eczanesi Girne

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:69 Lapta Hoteller Bölgesi ( Manolya Hotel Karşısı
08:00-00:00

Gülsen Eczanesi Güzelyurt

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
08:00-00:00

Özbirtan Eczanesi İskele

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

Fatma Kahyaoğlu Eczanesi Karpaz

Livadya Apt. N0:3 Çayırova

Gürsel Eczanesi Karpaz

Şht. Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy İskele

Şifa Bıldır Eczanesi Lefke

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1/1
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

Tuna Eczanesi Lefkoşa

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Hacıbulgur Apt. No:16 B Deniz Plaza Yanı
08:00-00:00

Cemile Fırıncıoğluları Eczanesi Lefkoşa

Şht. Gzt. Hasan Tahsin Caddesi, 81/c9 Ortakoy Lemar, China Bazaar
08:00-00:00

Seval Kaymak Eczanesi Lefkoşa

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik Yanı Kızılbaş
08:00-00:00

Meliz Eczanesi Üst Mesarya

Lefkoşa Mağusa Anayolu
08.00 - 19.00

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Nöbetçi EczaneKıbrısEczane
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