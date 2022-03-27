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Bugünkü nöbetçi eczaneler

Ülke genelinde yarın sabaha kadar nöbetçi olan eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir... İşte KKTC genelinde bugün nöbetçi olan eczaneler

27 Mart 2022 Pazar 09:35
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Bugünkü nöbetçi eczaneler
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Güner Binboğa Eczanesi Alt Mesarya

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy
08.00 - 19.00

Veziroğlu Eczanesi Gazi Mağusa

Anafartalar Cad. Alibey Apt. N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol
08:00-00:00

Burcu Gökalp Eczanesi Gazi Mağusa

Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. N0:2 Dük.
08:00-00:00

Ömrüm Eczanesi Girne

Karaoğlanoğlu Cad. No:256
08:00-00:00

Zehra Kelebek Eczanesi Girne

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta
08:00-00:00

Adaşehir Eczanesi Girne

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne ( Arçelik Yanı, Yok
08:00-00:00

Nilgün Eczanesi Güzelyurt

25 Ecevit Cad.
08:00-00:00

Mevlüt Kaçmaz Eczanesi İskele

Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

Gürsel Eczanesi Karpaz

Şht. Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy İskele

Melek İbrahim Eczanesi Karpaz

Öztürk Cad. N0:10 Mehmetçik

Altıncı Eczanesi Lefke

Şht. Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

Balın Eczanesi Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
08:00-00:00

Ecegül Eczanesi Lefkoşa

Şht. Kemal Ünal Cad. N0:118 /b Metropol Yolu Serena Butik Karşısı Taşkınköy
08:00-00:00

Behayi Yılmabaşar Eczanesi Lefkoşa

Okullar Yolu Sok. Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. Tmk Çaprazı ( Lefkoşa
08:00-00:00

Gönül Gürdağ Eczanesi Üst Mesarya

Dr. Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu Üzeri Onalt Motors Yanı Demirhan
08.00 - 19.00

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Eczane
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