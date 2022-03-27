Bugünkü nöbetçi eczaneler

Güner Binboğa Eczanesi Alt Mesarya
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy
08.00 - 19.00
Veziroğlu Eczanesi Gazi Mağusa
Anafartalar Cad. Alibey Apt. N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol
08:00-00:00
Burcu Gökalp Eczanesi Gazi Mağusa
Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. N0:2 Dük.
08:00-00:00
Ömrüm Eczanesi Girne
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
08:00-00:00
Zehra Kelebek Eczanesi Girne
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta
08:00-00:00
Adaşehir Eczanesi Girne
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne ( Arçelik Yanı, Yok
08:00-00:00
Nilgün Eczanesi Güzelyurt
25 Ecevit Cad.
08:00-00:00
Mevlüt Kaçmaz Eczanesi İskele
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
Gürsel Eczanesi Karpaz
Şht. Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy İskele
Melek İbrahim Eczanesi Karpaz
Öztürk Cad. N0:10 Mehmetçik
Altıncı Eczanesi Lefke
Şht. Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
Balın Eczanesi Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
08:00-00:00
Ecegül Eczanesi Lefkoşa
Şht. Kemal Ünal Cad. N0:118 /b Metropol Yolu Serena Butik Karşısı Taşkınköy
08:00-00:00
Behayi Yılmabaşar Eczanesi Lefkoşa
Okullar Yolu Sok. Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. Tmk Çaprazı ( Lefkoşa
08:00-00:00
Gönül Gürdağ Eczanesi Üst Mesarya
Dr. Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu Üzeri Onalt Motors Yanı Demirhan
08.00 - 19.00