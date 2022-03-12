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Bugünkü nöbetçi eczaneler

12 Mart 2022 Cumartesi gününden yarın sabah 13 Mart 2022 tarihine kadar ülke genelinde nöbetçi olan eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir...

12 Mart 2022 Cumartesi 18:44
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Bugünkü nöbetçi eczaneler
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Kudret Eczanesi Alt Mesarya

Vatan Cad. No:11
13.30 - 19.00

Ada Eczanesi Gazi Mağusa

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
08:00-00:00

Ören Eczanesi Gazi Mağusa

Maraş Sağlık Ocağı Karşısıtunalı Hilmi Sok. 3/a Maraş
08:00-00:00

Mehmet Kamiloğlu Eczanesi Girne

Mustafa Çağatay Cad. N0:41/c Dr. Akçıçık Hast.
08:00-00:00

Ziya Sencer Eczanesi Girne

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı
08:00-00:00

Tokay Varış Eczanesi Girne

Ankara Cad. Ard. Plaza B Blok Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak
08:00-00:00

Doğa Eczanesi Güzelyurt

Piyale Paşa Mah.
08:00-00:00

Mehmet İlban Eczanesi İskele

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. N0:9 D Harup Fabrikası Karşısı Boğaz İskele
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)

Gürsel Eczanesi Karpaz

Şht. Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy İskele

Derviş Kutret Eczanesi Lefke

Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke ( Osman Adil Petrol Karşısı
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)

Çağansoy Eczanesi Lefkoşa

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yenikent
08:00-00:00

Yonca Hatipoğlu Eczanesi Lefkoşa

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Kızılbaş
08:00-00:00

Arasta Eczanesi Lefkoşa

Şinasi Sok. Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan İtimat Yanı
08:00-00:00

Meliz Eczanesi Üst Mesarya

Lefkoşa Mağusa Anayolu
13.30 - 19.00

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Eczaneler
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