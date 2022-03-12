Bugünkü nöbetçi eczaneler

Kudret Eczanesi Alt Mesarya
Vatan Cad. No:11
13.30 - 19.00
Ada Eczanesi Gazi Mağusa
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
08:00-00:00
Ören Eczanesi Gazi Mağusa
Maraş Sağlık Ocağı Karşısıtunalı Hilmi Sok. 3/a Maraş
08:00-00:00
Mehmet Kamiloğlu Eczanesi Girne
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/c Dr. Akçıçık Hast.
08:00-00:00
Ziya Sencer Eczanesi Girne
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı
08:00-00:00
Tokay Varış Eczanesi Girne
Ankara Cad. Ard. Plaza B Blok Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak
08:00-00:00
Doğa Eczanesi Güzelyurt
Piyale Paşa Mah.
08:00-00:00
Mehmet İlban Eczanesi İskele
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. N0:9 D Harup Fabrikası Karşısı Boğaz İskele
08:00-22:00 (Oncal Sistemi olmayacaktır.)
Gürsel Eczanesi Karpaz
Şht. Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy İskele
Derviş Kutret Eczanesi Lefke
Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke ( Osman Adil Petrol Karşısı
08:00-22:00 (22:00-00:00 arası ON-CALL sistemi)
Çağansoy Eczanesi Lefkoşa
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yenikent
08:00-00:00
Yonca Hatipoğlu Eczanesi Lefkoşa
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Kızılbaş
08:00-00:00
Arasta Eczanesi Lefkoşa
Şinasi Sok. Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan İtimat Yanı
08:00-00:00
Meliz Eczanesi Üst Mesarya
Lefkoşa Mağusa Anayolu
13.30 - 19.00