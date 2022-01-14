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“Bugünlerin temeli atılmasında çok değerli katkıları olmuştur”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Dr. Fazıl Küçük’ün bugünlerin temelinin atılmasında çok değerleri katkıları olduğunu belirtti.

14 Ocak 2022 Cuma 14:14
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“Bugünlerin temeli atılmasında çok değerli katkıları olmuştur”
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Deniz, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde önderlik eden sömürge yönetimine karşı haklarını savunan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları ile verdiği mücadele sonucunda hem Enosis engellenmiş hem Kıbrıs Türklerinin varlığını korunmuş, bugünlerin temeli atılmasında çok değerli katkıları olmuştur” dedi.

Deniz, Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türklerinin yüreğinde müstesna bir yeri olduğunu kaydetti.

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Turgay Deniz
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