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Büke: "Yüksek öğretimde global gelişmeler temel kriter olacak"

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Yükseköğretim strateji çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

26 Eylül 2017 Salı 13:17
Büke: "Yüksek öğretimde global gelişmeler temel kriter olacak"

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Yükseköğretim strateji çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Stratejik planlama çalışmalarının başlatılması kararının 9 Mart 2017 tarihli YÖDAK toplantısında alındığı hatırlatılarak, Haziran ayında konuyla ilgili KKTC Yükseköğretim Strateji Planı Çalışma Gurubu’nun oluşturulduğunu ve bugüne dek 6 toplantı yaptığını belirtti.

Büke, Yükseköğretim strateji çalışmasının tüm paydaşlarla birlikte üretilen, içselleştirilen, kararlılıkla uygulanan, gerek görüldükçe geliştirilerek güncel tutulan ve KKTC yükseköğretimine önderlik eden bir harita niteliğinde olduğunu kaydetti.

Çalışmaların Avrupa Birliği ile uyum içinde yürütüldüğünü de ifade eden Büke, Stratejik planda yükseköğretim alanında global gelişmelerin temel kriter olarak dikkate alınacağını kaydetti.

Büke, bu amaçla temel yol haritasını belirlediklerini belirterek, yapmayı planladıkları çalışmalara değindi.

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