Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Flaş Haber
Elektrik kesintisi!
Kapat

Bulana ödül verilecek!

Suriye uyruklu şahıs, kiraladığı 27 bin Euro değerindeki Toyota Corolla ile ortadan kayboldu.

27 Haziran 2022 Pazartesi 10:33
2335 Okunma
Bulana ödül verilecek!
banner48

Lefkoşa’daki bir şirketten araç kiralayan Suriye uyruklu A.G. Toyota Corolla’yı alıp sırra kadem bastı.

Kiralamış olduğu 27 bin Euro değerindeki araçla kayıplara karışan şahıs polis tarafından aranırken,  iş yeri sahibi Ramiz Sözener, sosyal medyadan paylaşım yaparak vatandaşlardan yardım istedi.

Şahsın arandığını belirten Sözener, aracın bulunmasına yardım eden kişilerin ödüllendirileceğini açıkladı.  

Sözener şunları belirtti: 

“Suriye uyruklu şahıs 19 Haziran’da 3 günlüğüne aracı kiraladı. Ancak teslim etmesi gereken tarihte ortadan kayboldu. Durumu polise bildirdik, araç ve şahıs aranıyor.  Aracı bulanlara para ödülü verileceğiz. Gören duyan bilen varsa 0548 851 1209 veya 0533 852 0111 telefon numaralarından bize ulaşabilir. Aracın plakası ZUB 219, markası Toyota Corollla’dır.” 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Li-Koop’ta uyarı grevi
Li-Koop’ta uyarı grevi
Yangına neden olmakla suçlanan iki zanlı mahkemeye çıkartıldı
Yangına neden olmakla suçlanan iki zanlı mahkemeye çıkartıldı
Öztürkler’den, İskele Kaymakamı Toroslu’ya Özel Teşekkür
Öztürkler’den, İskele Kaymakamı Toroslu’ya Özel Teşekkür










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim