Bulanık: “Birileri egosunu tatmin etmek için ‘oynamıyorum bana ne’ diyor”

ÖZEL HABER

KKTC’nin sevilen iş insanlarından Mehmet Bulanık, ülkede yaşanan siyasi krize isyan etti.

Bulanık, “Hükümetçilik oynamaya devam yani… Esnaf battı bitti… Yapboz devam… Vatandaş perişan durumda… Bu kadar kriz ve sıkıntı varken Vatandaş ekmeği evine götüremezken birileri egosunu tatmin etmek için “oynamıyorum bana ne, ben oynamıyorum ben yokum” diyor. Her şey güllük gülistanlık sanki seçim olursa her şey yolunda olacak oh mis… Sanki büyük işler başardılar. Radikal kararlar alındı esnaf parayı kasalara kilitledi vatandaş Refah düzeyi çok yüksek kaldı ki seçim… Neyin seçimi?” dedi.