Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları genişletildi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün alınan kararlara bazı eklemeler yaptı. Yeni alınan kararlar kapsamında gece kulüplerinin de kapatılması, restoran ve cafelerde müzikli eğlence programları yapılması da yasaklandı.

Ek olarak alınan tedbirler şöyle:

Bugün açıklanan mevcut kararlarla ilgili Bakanlığımız aşağıdaki açıklamayı ve eklemeleri yapmayı uygun görmüştür:

-Güneyde çalışanlarla ilgili uygulamalarda, İngiliz üstlerinde çalışanlar, Pile'de görev yapan öğretmenler ve Yeşilhat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapanlar muaftır.

-Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalısan işçilerin 15-25 Aralık değil 16- 25 Aralık tarihleri arasında güneye geçişleri yasaklanmıştır.

-Eğlence yerleri ile ilgili karar gece kulüplerini de kapsamaktadır.

-Ayrıca restoran ve cafelerde müzikli eğlence programları yapılması da yasaklanmıştır.