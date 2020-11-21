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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaret yapacakların son 24 saat içinde negatif PCR testi ile KKTC' ye geçip, 24 saatten kısa süreyle kalmaları durumunda karantinadan muaf tutulmaları yönünde karar üretti.

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:48
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaret yapacakların son 24 saat içinde negatif PCR testi ile KKTC' ye geçip 24 saatten kısa süreyle kalmaları durumunda karantinadan muaf tutulmaları yönünde karar üretildiği ifade edildi.

İŞÇİLERİ, ÖĞRENCİLERİ VE TEDAVİ GÖRENLERİ KAPSAYIP KAPSAMADIĞI BİLİNMİYOR

Açıklamada, Güney’de çalışan işçilerin ve eğitim alan ya da tedavi gören kişilerin söz konusu karardan muaf tutulup tutulmadıklarına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

DAHA ÖNCE NASILDI?

Üst Komite tarafından yayınlanan 16 Kasım tarihli kararlarda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapacak ve KKTC’de 3 günden fazla kalacak herkesin, girişte negatif PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları ve 7 gün süre ile karantina altında kalmalarına karar verilmişti.

16 Kasım tarihli kararlarda, Güney’den 3 gün veya daha kısa süre için KKTC’ye giriş yapacak herkesin son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabilecekleri ifade edilmişti.

Açıklamada, Güney’de çalışan, eğitim ya da tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik görev, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personelinin alınan kararlardan muaf tutulacağı belirtilmişti.

Son Güncelleme: 21.11.2020 17:10
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