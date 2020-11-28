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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni bir karar daha!

Sağlık Bakanlığı, adaya en fazla 3 günlüğüne gelen ve karantinadan muaf tutulan kişilerin, 30 Kasım itibariyle yalnızca charter uçuş ile KKTC’ye gelebileceğini duyurdu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 09:23
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni bir karar daha!

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 25.11.2020 tarihinde aldığı karara ek maddenin eklendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin 30.11.2020 tarihinden itibaren KKTC'ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine karar verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 25.11.2020 tarihinde aldığı kararlara aşağıda belirtilen maddenin eklenmesine karar verilmiştir. Ülkemize giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin 30.11.2020 tarihinden itibaren KKTC'ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine karar verilmiştir." 

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