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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yeni kararlar alacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün yeni kararlar alacağını açıkladı

14 Aralık 2020 Pazartesi 11:23
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yeni kararlar alacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün yeni kararlar alacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün yeni kararlar alacağını ve Güzelyurt’ta halka PCR Testi yapılacağını belirterek, temaslı olduğundan dolayı kendisini evde izole ettiğini bu nedenle meclise bugün gidemeyeceğini ancak muhalefetten birinin meclise gidip nisabı sağlayacağını söyledi.

Son Güncelleme: 14.12.2020 12:28
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