Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yeni kararlar alacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün yeni kararlar alacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün yeni kararlar alacağını ve Güzelyurt’ta halka PCR Testi yapılacağını belirterek, temaslı olduğundan dolayı kendisini evde izole ettiğini bu nedenle meclise bugün gidemeyeceğini ancak muhalefetten birinin meclise gidip nisabı sağlayacağını söyledi.