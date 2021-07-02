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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni tedbirleri açıklandı

Yeni tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin de açıklama yapıldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 18:30
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni tedbirleri açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bugün yapmış olduğu toplantı sonrası yeni tedbirler açıklandı.

Yeni alınan kararlar kapsamında KKTC’de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, haftanın tüm günleri için 00:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna bağlı olarak, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-21:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-23:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebileceklerdir. Marketler ise 07:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu
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