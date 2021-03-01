“Bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun önerilerini uyguluyoruz”

Başbakan Saner, konuşmasında hükümetin pandemi süreciyle ilgili çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Saner, Yurtdışından öğrencilerin ülkeye gelmesi için eğitim bakanının büyük bir efor sarfettiğini belirterek, eğitim vizyonunu hükümet olarak ortaya koyduk ve mart ayı içerisinde 10 bin öğrencinin adaya gelmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Saner, aşı planlaması konusunda birtakım kaymalar olduğunu gözlemlediklerini ancak statsistiki bilgi çıkarılacağını ve paylaşılacağını kaydettti.

Başbakan, güneyden gelecek aşı konusunun da takipçisi oldukalrını söyledi.

Başbakan Saner, vatandaşların borçlarının yapılandırılması konusunda ise gerek merkez bankası gerek bankalar birliğiyle birçok toplantı yaptıklarını belirtti.

Saner, “UBP olarak ve hükümet ortaklarıyla birlikte ne dediysek arkasındayız. Ödeme güçlüğü içine giren vatandaşlarımız olmasından kimse haz duymuyor. Yayınlanmış olan kararnamenin sebep sonuç ilişkisine bakmadan yazılımdan dolayı farklı manalara çekilmesini de doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Saner, “tek amacımız ödeme güçlüğü çeken vatandaşımızın yanında olmaktır” dedi.

Başbakan saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerini uyguladıklarını da belirtti.

Tüm vatandaşlara maske mesafe hijyen kurallarına uyma çağrısı yapan Saner, “Esas denetim halk tarafından yapılandır.” dedi.

Saner, “Herkesin elini taşın altına koyma zorunluluğu vardır. İnsanlar bu hastalıktan usanmış durumdadır ama şunu da net bilmemiz lazım kurallara uymazsak bir yıla kadar bitecek diye birşey yok. Hepimizin maskle mesafe ve hijyen kurallarını aklımızdan çıkarmamaız gerekir.”dedi.

BRT





