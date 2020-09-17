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Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi Meclisten Onay Aldı

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi"'nin Cumhuriyet Meclisi'ndeki üçüncü görüşmesi bugün yapıldı

17 Eylül 2020 Perşembe 11:59
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Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi Meclisten Onay Aldı

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi"'nin Cumhuriyet Meclisi'ndeki üçüncü görüşmesi bugün yapıldı

Yapılan oylamada yasa önerisi kabul edildi.

Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerdeki yasaklara Bakanlığın ihtarına rağmen uymayan tesis ve işletmeler Bakanlık tarafından beş güne kadar kısmen veya tamamen faaliyetten men edilecek

Kişilere asgari ücretin altı katına kadar para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası veya her iki ceza birden verilebilecek

Son Güncelleme: 17.09.2020 12:02
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