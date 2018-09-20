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Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı hazır

20 Eylül 2018 Perşembe 13:44
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı hazır

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanmasıyla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulması istendi.
Tasarının genel gerekçesinde, son yıllarda ülkede yayılan bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalarda yaşanan sıkıntı ve mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırmanın hedeflendiği kaydedildi.
Tasarı hazırlanırken ülke koşulları da gözetilerek, Avrupa Birliği’nin genel ilkeleri çerçevesinde uyumlaştırma için çalışıldığı kaydedilen genel gerekçede, tasarının yürürlüğe girmesiyle dünyada gelişen bulaşıcı hastalıkların takibini yaparak, ülkede yayılan bulaşıcı hastalıkların daha kolay ve etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolünün sağlanabileceği belirtildi.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı HastalıklarHaberKKTC
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