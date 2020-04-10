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Bulaşık kavgası kanlı bitti

Mutfak temizliği konusunda anlaşamayan gençlerin tartışması, taraflardan birinin diğerini bıçaklamasıyla sonlandı.

10 Nisan 2020 Cuma 12:41
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Bulaşık kavgası kanlı bitti

Gazimağusa’da, dün gece saat 23.30 sıralarında İ.E.(E-19), kalmakta oldukları ikametgah içerisinde mutfak temizliği yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu Hamza Orhan’ı tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ ayak ve sırt kısmından yaraladı.

Hamza Orhan, Gazimağusa Devlet Hastanesi görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip acil serviste müşahede altına alındı.

İ.E. tutuklandı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

09.04.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında Gazimağusa’da, İ.E.(E-19), kalmakta oldukları
ikametgah içerisinde mutfak temizliği yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu Hamza ORHAN’ı
tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ ayak ve sırt kısmından yaralamıştır. Hamza ORHAN, Gazimağusa
Devlet Hastanesi görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip acil serviste müşahede altına alınmıştır.
İ.E.tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Yaralama
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