“BULAŞTAN EN ÇOK ETKİLENEN KESİM EV HANIMLARI”

Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’ yaptırdı. Raporla, bulaştan en çok etkilenen kesim, 179 kişiyle ev hanımları olarak kayda geçti.

1 Ocak 2021-11 Şubat 2021 tarihleri arasıyla ilgili araştırma İlk ve Orta Öğrenimdeki öğrencilerin de bulaştan ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu. Bugüne kadar 159 öğrenci Kovid 19 bulaşırken, 100 emeklinin de bulaştan etkilendiği ortaya çıktı. 4’üncü sırada 96 kişiyle Otel ve Casino çalışanı, 5’inci sırada ise 83 kişi ile işsizler yer alıyor.

Okul öncesi 76 çocukta bulaşa rastlanırken; sağlık kurumu çalışanı (ofis, temizlik dahil) 64 kişi, özel şirketlerde 55 kişi ve restoran büfe gibi iş yerlerinde çalışan 46 kişi bulaştan etkilendi.

Yüksek öğrenimde bulaştan etkilenen öğrenci sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti.

Diğer meslek gruplarındaki bulaş rakamları ise söyle:

“38 asker, 37 kamu çalışanı, 37 gıda imalat ve dağıtımında çalışa, 33 belediye çalışanı, 27 banka çalışanı, 23 inşaat işçisi veya yönetici, 23 market/ kasap çalışanı, 23 öğretmen, 22 otomotıv çalışanı, 14 polis, 13 seyyar çalışan, 12 güzellik salonu & kuaför çalışanı, 11 mağaza ve butik çalışanı, 11 eğitim kurumu çalışanı, 10 sendika / birlik çalışanı, 8 tarım & hayvancılık çalışanı”

Araştırma ile ilgili yapılan açıklamada bunun sektör bulaş analizi olmadığı, yalnızca Covid-19 vakalarının mesleki verilerini içerdiği kaydedildi.