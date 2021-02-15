Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

“BULAŞTAN EN ÇOK ETKİLENEN KESİM EV HANIMLARI”

Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’  yaptırdı. Raporla, bulaştan en çok etkilenen kesim, 179 kişiyle ev hanımları olarak kayda geçti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:09
696 Okunma
“BULAŞTAN EN ÇOK ETKİLENEN KESİM EV HANIMLARI”

Başbakanlık, yerel ve temaslı vakaların mesleki dağılımını ortaya koyan ‘Covid 19 Temas Takibi Ekibi Surveyans Raporu’  yaptırdı. Raporla, bulaştan en çok etkilenen kesim, 179 kişiyle ev hanımları olarak kayda geçti.

1 Ocak 2021-11 Şubat 2021 tarihleri arasıyla ilgili araştırma İlk ve Orta Öğrenimdeki öğrencilerin de bulaştan ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu. Bugüne kadar 159 öğrenci Kovid 19 bulaşırken, 100 emeklinin de bulaştan etkilendiği ortaya çıktı. 4’üncü sırada 96 kişiyle Otel ve Casino çalışanı, 5’inci sırada ise 83 kişi ile işsizler yer alıyor.

Okul öncesi 76 çocukta bulaşa rastlanırken; sağlık kurumu çalışanı (ofis, temizlik dahil) 64 kişi, özel şirketlerde 55 kişi ve  restoran büfe gibi iş yerlerinde çalışan  46 kişi bulaştan etkilendi.

Yüksek öğrenimde bulaştan etkilenen öğrenci sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti.

Diğer meslek gruplarındaki bulaş rakamları ise söyle:

“38 asker, 37 kamu çalışanı, 37 gıda imalat ve dağıtımında çalışa, 33 belediye çalışanı, 27 banka çalışanı, 23 inşaat işçisi veya yönetici, 23 market/ kasap çalışanı, 23 öğretmen, 22 otomotıv çalışanı, 14 polis, 13 seyyar çalışan, 12 güzellik salonu & kuaför çalışanı, 11 mağaza ve butik çalışanı, 11 eğitim kurumu çalışanı, 10 sendika / birlik çalışanı, 8 tarım & hayvancılık çalışanı”

Araştırma ile ilgili yapılan açıklamada bunun sektör bulaş analizi olmadığı, yalnızca Covid-19 vakalarının mesleki verilerini içerdiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 15.02.2021 20:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Üçümüzün ilk fotoğrafı "
"Üçümüzün ilk fotoğrafı "
5189 test yapıldı, 28 pozitif vakaya rastlandı
5189 test yapıldı, 28 pozitif vakaya rastlandı
KTTO: Aşı temini için Türkiye ve AB üzerinden ilerlemekten başka seçenek yok
KTTO: Aşı temini için Türkiye ve AB üzerinden ilerlemekten başka seçenek yok
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim