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Bulduğu 6200TL'yi çaldı!

Lefkoşa’da meydana gelen bularak sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.H.K ülkede kaçak olarak kaldığı da ortaya çıktı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 11:34
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Bulduğu 6200TL'yi çaldı!
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen bularak sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.H.K ülkede kaçak olarak kaldığı da ortaya çıktı.

Zanlı mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Turgay Ok zanlının “Bularak Sirkat, KKTC’ de İkamet İzinsiz Bulunmak” şuçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Ok, 15 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Yenişehir Şht. Ecvet Caddesi üzerinde Lefkoşa’ da sakin zanlının Kutay Telekom isimli iş yerinin ön kısmında bir kişi tarafından düşürülen 6200TL parayı bularak sirkat ettiğini söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde pasaportunda yapılan kontrolde 7 Ekim 2015 tarihinden itibaren KKTC’ de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edileceğini ayrıca zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu süreçte ne yaptığının araştırılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.10.2021 11:41
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