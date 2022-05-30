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Bülent Dizdarlı'dan önemli uyarı!

Eski başhekim Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:02
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Bülent Dizdarlı'dan önemli uyarı!

Dizdarlı paylaşımında şu şekilde uyarıda bulundu:

DİKKAT DİKKAT

Bu günlerde yakın çevreme, hafif ateş, karın ağrısı , kusma ve ishalle seyreden Adenovirus etkenli bir hastalık hakim olmuştur.

Çok soru geldiğinden hemen cevap vereyim. Mevsimsel sıcakların ani bastırması ve deniz mevsiminin gelmesiyle hersene bu zamanlarda beklenen bu hastalığın MAYMUN ÇİÇEK HASTALIĞIYLA ilgisi yoktur.

Normalde 4-5 gün içinde kendi kendine geçen bir hastalıktır. Tedavisi semptomatik olmalı, özelllikle çocuklarda kaybedilen sıvı ve elektrolitler bir şekilde ( Çocuk hekimlerinize danışarak) yerine konmalıdır.

Erişkinseniz ve başa çıkamıyorsanız, ya enfeksiyon hastalıkları uzmanına veya iç hastalıkları uzmanına başvurunuz.

Hastalık geçecek diye boş vermemek, bulaşmamak için tedbir almak önemlidir. Hijen çok değerlidir. Sebze meyve Gıdalarınızı çok iyi yıkayınız ve durulayınız. Gerekirse kaynatınız.

Herkese sağlık dolu günler dilerim

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