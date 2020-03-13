Bülent Dizdarlı : "Hesabını zor verirsiniz"

Eski Başhekim Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada OHAL kararının çıkmamasını sert bir dille eleştirdi.

Dizdarlı , "Tabipler Birliği bilimsel grafiklerle uyardı. Kulak ardı ediyorsunuz" dedi.

BÜLENT DİZDARLI'NIN O PAYLAŞIMI:

Sayın Hükümet

Tabipler Birliği bilimsel grafiklerle uyardı. Kulak ardı ediyorsunuz.

SEKSEN(!) yaşında bir insan ölürse , değeri kaç paradır bilir misiniz?

Sizin ananız babanızın değeri ne kadar bilmem ama benimki çok kıymetlidir

Hesabını zor verirsiniz .

Haberiniz olsun.

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA