Bülent Dizdarlı : "Hesabını zor verirsiniz"

Eski Başhekim Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada OHAL kararının çıkmamasını sert bir dille eleştirdi.
Dizdarlı , "Tabipler Birliği bilimsel grafiklerle uyardı. Kulak ardı ediyorsunuz" dedi.
BÜLENT DİZDARLI'NIN O PAYLAŞIMI:
Sayın Hükümet
Tabipler Birliği bilimsel grafiklerle uyardı. Kulak ardı ediyorsunuz.
SEKSEN(!) yaşında bir insan ölürse , değeri kaç paradır bilir misiniz?
Sizin ananız babanızın değeri ne kadar bilmem ama benimki çok kıymetlidir
Hesabını zor verirsiniz .
Haberiniz olsun.
GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA
Yok eldiven,yok maske ,yok kolonya,yok el yıkama.Bunları Çin ,İtalya,İran bilmiyormuydu.Bunun tek çaresi var sokağa çıkmayacaksın.
herjes siyasetin derdinde. kimse can sağlığımızı düşünmüyor.
Rum evlerinde bir yazı vardı bir zamanlar TUTULMUŞTUR .Şimdi günahları ödeme zamanı
korona sokakta değil çinde amk