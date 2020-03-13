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Bülent Dizdarlı : "Hesabını zor verirsiniz"

Eski Başhekim Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada OHAL kararının çıkmamasını sert bir dille eleştirdi.

13 Mart 2020 Cuma 21:59
7498 Okunma
Bülent Dizdarlı : "Hesabını zor verirsiniz"

Eski Başhekim Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada OHAL kararının çıkmamasını sert bir dille eleştirdi.

Dizdarlı , "Tabipler Birliği bilimsel grafiklerle uyardı. Kulak ardı ediyorsunuz" dedi.

BÜLENT DİZDARLI'NIN O PAYLAŞIMI:

Sayın Hükümet
Tabipler Birliği bilimsel grafiklerle uyardı. Kulak ardı ediyorsunuz.
SEKSEN(!) yaşında bir insan ölürse , değeri kaç paradır bilir misiniz?
Sizin ananız babanızın değeri ne kadar bilmem ama benimki çok kıymetlidir
Hesabını zor verirsiniz .
Haberiniz olsun.

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Son Güncelleme: 14.03.2020 00:57
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsBülent Dizdarlı
Yorumlar
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Ertaç 2020-03-13 22:33:14

Yok eldiven,yok maske ,yok kolonya,yok el yıkama.Bunları Çin ,İtalya,İran bilmiyormuydu.Bunun tek çaresi var sokağa çıkmayacaksın.

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Hakan 2020-03-13 22:22:30

herjes siyasetin derdinde. kimse can sağlığımızı düşünmüyor.

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Hadjji yanni 2020-03-14 01:15:51

Rum evlerinde bir yazı vardı bir zamanlar TUTULMUŞTUR .Şimdi günahları ödeme zamanı

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vatandaş 2020-03-14 00:48:02

korona sokakta değil çinde amk

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