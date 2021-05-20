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Bülent Dizdarlı: İyi İyi İyi Yetersiz Kötü

Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, günlük vaka-test sayılarını ve karantina uygulamalarını değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:25
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Bülent Dizdarlı: İyi İyi İyi Yetersiz Kötü

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, günlük vaka-test sayılarını ve karantina uygulamalarını değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

Dr. Bülent Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde: 


Ortalama günlük test sayımız :      İYİ
Günlük yatan hasta sayısının, taburcu hasta sayısına oranı. İYİ
Günün koşullarında rezerve yatak sayısı:  İYİ
Hastalığa yakalananların iyileşme oranı : İYİ
Toplumun Aşılanma oranı :   YETERSİZ
Karantina uygulamaları :  KÖTÜ
Bu ara günlük ortalama test sayımız 9000 civarındadır. Bundan 4 ay önce bu rakam 1250 lerdeydi. Bin beş yüzü bulursak bayram ediyorduk. Bu nedenle 9000 ortalamaya ulaşmayı selamlıyorum.
Hep bu işin bir havuz problemi gibi düşünülmesi gerektiğini savunduk. Yatan hasta sayısı taburcu sayısından az olduğu sürece sağlık servislerimizin ayakta kalabileceğinden dem vurduk. Görüyorum ki şu anda bu amaç tutturulmuştur. İlgili birimlerde çalışan sağlıkçılarımızın özverili çalışmalarıyla bu başarılmıştır. Bu sayede havuzu genişletme ihtiyacı duymadan yatak rezervleri de hazırda tutulmaktadır.  Emeği geçenleri organize edenleri  kutlamak lazım.
Resmi olarak on altı ayda 33 vefat gerçekleşmiştir. Resmi olarak diyorum zira kayıtlara girmemiş covit-19 ölümleri olabileceğini ama bunların sayısının  en fazla taş patlasın 10 olabileceğini düşünüyorum. Böyle olsa bile hastalığa yakalananların resmi rakamlarına bakıp mukayese edildiğinde bizim ekiplerin başarılı bir oran tutturduğunu görüyoruz.  Hekim hemşire ve diğer sağlık ekibini bir kez daha tebrik etmek lazım.
Aşılama oranı %15-17 lerde kalmıştır. Bu son derece yetersizdir. Taş patlasa 400 bin kişilik bir toplumu aşılamayı becerememek çok kötü bir yönetimin eseridir. Nitekim bu aşılama becerilemediğinden saçma sapan karantina siyaseti devam etmektedir. Oysa siz tüm toplumu aşılasanız , aşı gereksinimi duymadan çift pcr ile turizmi bile açabilirsiniz. Ama bunun yerine uygulamada hatalar doğuran güvensizlik yaratan “3 günlük turizm”, “denetimi yapılmayan oyuncak kelepçe turizmi”  ucubelerini yaratıyorsunuz. Özür dilerim ama bunun notu : Kötü.
İyi şeyler yapılıyor. Aşılamayı tamamlasak dünyaya hakikaten örnek olacağız. Lütfen bu işe odaklanın. Zira şubatta aşılananlara Aralıkta yeniden aşı yapılması gereken bir durumla da karşılaşabiliriz. Bu da bizi daha da geriye atabilecektir.

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